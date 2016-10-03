Симферополь, 3 октября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Из-за аварии «за пределами Крыма» на полуострове проходят веерные отключения света в некоторых городах и районах. Местные жители сообщают об отключениях на полчаса-час в Симферополе и на Южном берегу Крыма (Ялта, Гурзуф), а также в Севастополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

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Также по теме: В Крыму нашли виновного в отключении светаПо данным севастопольской энергопоставляющей компании «Севастопольэнерго», городу «урезали» лимит на 20 МВт, из-за чего и проводятся веерные отключения. По данным компании, авария произошла на выскоковольтной линии «за пределами Крыма», на устранение аварии энергетики попросили несколько часов.

В интервью «Крымскому информационному агентству» министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина сообщила, что ремонтные работы продлятся до почти конца сегодняшнего дня.

«В связи с проведением ремонтных работ в сечении ОС Юга-Крым введены временные ограничения потребления электроэнергии на территории Республики Крым с 18:30 до 23:00 3 октября 2016 года», — сказала Бородулина.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым получает большую часть потребляемой электроэнергии с материка через энергомост, проложенный по дну Керченского пролива.