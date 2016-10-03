Анкара, 3 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. За три дня турецкая береговая охрана задержала 126 мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Грецией, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Администрация губернатора города Измира сообщает, что два надувных плота были перехвачены 2 октября. Первый перевозил 25 мигрантов, в основном сирийцев, и был остановлен у берегов Балыкесира, а второй с 40 сирийцами — у берегов Измира

30 сентября турки задержали ещё одну шлюпку с 61 мигрантами у берегов Балыкесира на северо-западе Турции.