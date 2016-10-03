Рим, 3 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. 3 октября в Италии отмечается национальный день памяти жертв миграции, сообщает информагентство ANSA. Сегодня в стране вспоминали мигрантов, погибших 3 октября 2013 года. Это была одна из самых страшных трагедий, которая произошла в сицилийском проливе. Ливийское судно, используемое контрабандистами для перевозки мигрантов, затонуло в нескольких милях от порта итальянского острова Лампедуза. Жертвами кораблекрушения стали 386 человек (366 погибли и 20 пропали без вести), в основном выходцы из Эритреи. Были спасены всего 155 человек, в том числе 41 ребенок.

Скульптура «Беженцы» (фрагмент)

В апреле прошлого года решением суда города Палермо контрабандиста — сомалийца, виновного в крушении лодки, приговорили к 30 годам лишения свободы. После этой трагедии был собран «Комитет по 3 октября» для того, чтобы не забывать о жертвах моря. 16 марта 2016 года вышел закон, устанавливающий в Италии день 3 октября как День памяти погибших мигрантов. На Лампедузе прошли тематические конференции по вопросам миграции и интеграции при поддержке Министерства образования в сотрудничестве с «Комитетом 3 октября».

«Мы ожидаем солидарности ЕС по отношению к Италии, Греции и всего Средиземного моря. Торопитесь, потому что цену вашей политики закрытия платят общины, такие, как у нашего острова», — обратился к руководителям ЕС мэр города Лампедуза Джуси Николини.

По несчастному совпадению, в понедельник, 3 октября, в сицилийском канале спасли 5648 мигрантов, которые находились на борту 36 лодок. В операции принимали участие суда береговой охраны Италии, военно-морского флота и неправительственных организаций. Сообщается, что три женщины и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.