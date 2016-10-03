Киров, 3 октября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Ситуация с переводом «скорой помощи» в Кирове на аутсорсинг привела к тому, что водители остались без зарплаты. При этом все деньги по договору заказчик получил в полном объеме. Водители «скорой помощи» заявляют о намерениях провести бессрочную забастовку. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил и.о. заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Машина «скорой помощи»

По его словам, «все это результат монополии, полученный из-за перевода автопарка «скорой» на аутсорсинг»: «Мы оказались заложниками ситуации, когда при отсутствии конкуренции альтернативы просто нет. Сейчас аванс водителям выплачен, проблему на время удалось разрешить, но это сигнал: ситуацию нужно менять. Как минимум — создавать альтернативную государственную структуру».

Контракт заключен в 2016 году на 5 лет и разорвать его пока нельзя. Сейчас за услуги компании областное правительство платит более 90 млн рублей в год.

Курдюмов пообещал провести полный аудит как в работе «скорой помощи», так и во всем областном здравоохранении. Кроме того, он пообещал провести кадровые перестановки в отрасли, так как категорически не согласен с назначением в последние годы руководителей и их заместителей в ряде медучреждений региона, когда некоторых толковых главврачей просто «попросили» уйти.

Ранее в интервью газете «Вятский край» депутат Госдумы Сергей Мамаев заявлял, что причиной того, что работа «скорой помощи» была отдана на аутсорсинг, стало отсутствие регионального бюджета на обновление парка скорой медицинской помощи. Региональные власти вынуждены были искать какие-то решения, используют некие комбинированные модели.

Мамаев высказал предположения, что сама процедура по выбору организации для аутсорсинга была проведена с нарушениями. Кроме того, областное правительство не убедилось в надежности компании-поставщика услуг, не до конца просчитало риски. Также Мамаев напомнил, что на сегодняшний день бюджет ФОМС дефицитный. И если вдруг завтра у ФОМС не будет денег, то никакой аутсорсинг он оплачивать не сможет.

По мнению депутата, при недостатке бюджетных средств переходить на аутсорсинг надо лишь частично, сохраняя и государственный парк скорой помощи.