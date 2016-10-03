Минск, 3 октября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В Палате представителей Нацсобрания Белоруссии 3 октября в первом чтении принят законопроект о республиканском бюджете на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджета Белоруссии

Законопроект представил глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин. Он рассказал о различных сценариях развития ситуации в будущем году и основных параметрах бюджета.

В частности, по «консервативному» сценарию предусмотрен рост ВВП Белоруссии на 0,2%, тогда как МВФ и другие международные организации прогнозируют дальнейшее снижение данного показателя. Таким образом, сенсации не случилось, хотя в ходе состоявшегося 23 сентября совещания у Александра Лукашенко председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков не исключил возможности корректировки некоторых показателей.

Как и заявлялось ранее, бюджет принят профицитным. Запланирован рост доходов на 6,1% до 18,2352 млрд деноминированных белорусских рублей (чуть более $9 млрд) и расходы сократятся на 1,1% к ожидаемому исполнению 2016 года и составят 16,7391 млрд белорусских рублей. Ожидаемый профицит будет направлен на погашение государственного долга.

Амарин пояснил: сокращение доходов связано с падением цен на нефтепродукты и нефть, а также объёмов их экспорта. Он также указал на курс белорусского рубля, которого после деноминации удерживают от обесценивания при инфляции, которая по-прежнему является одной из самых высоких в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, чтение бюджета Белоруссии на 2017 год началось в сентябре. В 2016 году белорусская экономика продолжила падение: за январь-август ВВП Белоруссии упал на 3% к показателю такого же периода прошлого года. Ожидается, что на основании утверждённых параметров, отражённых в бюджете, Александр Лукашенко в декабре подпишет очередной нереалистичный прогноз социально-экономического развития Белоруссии в 2017 году.