Прага, 3 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Россия в сентябре добывала рекордное количество нефти. Добыча нефти в России в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выросла сразу на 4%, достигнув рекордной отметки в 11,1 млн. баррелей в сутки. Согласно данным, опубликованным Министерством энергетики России, с августа по сентябрь добыча «черного золота» в России увеличилась с 45,3 до почти 45,5 миллионов тонн, в тот же период добыча природного газа выросла с 45,3 до 51,3 млрд кубометров. Нефтедобывающие компании при этом получили существенную выгоду в связи с ростом цен на нефть, передает газета Novinky.

Как пишет издание, цены на нефть поднялись выше 50 долларов за баррель из-за предположения, что ведущие нефтедобывающие страны мира могут договориться о сокращении объемов добычи для преодоления избытка предложения на рынке и поддержки цен на «черное золото». Министр энергетики России Александр Новак заявил накануне, что соглашение России со странами ОПЕК даст возможность для замораживания добычи нефти. На прошлой неделе страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились о сокращении добычи. Из-за низких цен на углеводороды даже Саудовская Аравия смягчила позицию по отношению к своему извечному сопернику Ирану.

Аналитики швейцарского банка UBS ожидают, что добыча нефти в России в следующем году вырастет еще на 2,7%, в основном за счет новых месторождений. Добыча нефти и газа является ключевым сектором российской экономики и основным источником пополнения государственного бюджета. При этом Россия является основным поставщиком нефти и газа в Чехию, добавляет Novinky.