Вашингтон, 3 октября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала очередной пакет документов Всемирного антидопингового агентства, который свидетельствует о том, что WADA официально разрешило использовать допинг ряду спортсменов «в терапевтических целях». Публикация сделана сегодня, 3 октября на сайте хакеров.

TheDigitalWay Замок открыт

Это уже шестая публикация хакеров на тему официально разрешенного использования допинга. В новых документах значатся: двукратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Эмили Сибом, которая принимает преднизол, а также британский триатлет Алистер Браунли, который употребляет ацетазоламид.

Также в списке есть спортсмены из США, ЮАР, Японии, Венесуэлы, Бразилии, Канады, Швеции, Новой Зеландии, Колумбии, Франции и Германии.

Напомним, хакеры из Fancy Bears, добыли официальные засекреченные документы WADA, которые выдаются спортсменам из списка TUE. Эти документы дают право использовать запрещенные для других спортсменов препараты «в терапевтических целях». Имеется в виду, что спортсмен из списка TUE, якобы чем-то болен и ему просто жизненно необходимы препараты, которые дают ему неоспоримое преимущество над соперниками.

Оказалось, что самые титулованные западные спортсмены — сплошь больные люди, которым необходимо принимать убойные препараты, вплоть до наркотических, чуть ли не каждый день. Вот только некоторые фамилии этих спортсменов: теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн.