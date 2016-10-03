Киев, 3 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум.



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Сегодня, 3 октября, Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте меморандум о сотрудничестве с Украиной. Как сообщает ИА REGNUM, на сайте МВФ также было размещено резюме к меморандуму, в котором МВФ отмечает затягивание процессов приватизации, борьбы с коррупцией и продвижении в пенсионной реформе.

Документ содержит письмо о подтверждении намерений Украины придерживаться программы сотрудничества с МВФ, подписанное президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

«Прогресс в борьбе с коррупцией, приватизации государственных предприятий (ГП), и продвижении пенсионной реформы идет медленнее, чем предусмотрено», — говорится в документе.

При этом МВФ отметил успехи украинского правительства в разработке бюджета Украины, повышении цен на газ и энергоносители, реструктуризации и списание внешних долгов.

«Власти (Украины) продолжают добиваться прогресса в реализации программы. Несмотря на задержки в завершении данного обзора, в основном связанные со сложным процессом утверждения бюджета на 2016 год, политической напряженностью, кульминацией смены правительства в апреле 2016 года, важные политические меры были приняты со времени проведения последнего обзора. Это включает в себя значительную бюджетную корректировку; успешное завершение долговой операции с частными держателями облигаций; увеличение тарифов на газ и отопление для полного возмещения расходов; и решительные шаги по оздоровлению банковской системы», — отмечается в резюме.

В МВФ напомнили, что согласно взятым на себя обязательствам Киев должен расширить полномочия НАБУ для проведения секретных операций, перехвата сообщений, получения доступа к компьютерным системам без необходимости «полагаться на инфраструктуру других структур».

Также регистрация досудебных расследований и постановления следственных судей по делам НАБУ должны быть защищены от утечки информации о расследованиях, путем ограничения доступа к информация для сотрудников НАБУ и САП до окончания расследования или закрытия дела без необоснованных ограничений относительно индивидуального права защиты.

В тексте приложения к меморандуму между Украиной и МВФ отмечается, что пенсионная реформа является «краеугольным камнем» программы структурных реформ.

«Пенсионная реформа является краеугольным камнем программы структурных реформ, а также важнейшей для финансовой устойчивости. Население стремительно стареет и Пенсионный фонд имеет структурный дефицит, который необходимо решать. Власти начали реформы по ликвидации специальных пенсий для льготных категорий. Они также продлили Пенсионный налог для людей, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста и сократили число людей, имеющих право на досрочный выход на пенсию (по профессии) не менее чем на 40 процентов. В качестве нового структурного эталона, власть будет способствовать дальнейшему реформированию пенсионной системы и взносов на социальное обеспечение», — информирует МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ перечислил Украине транш в размере 1 млрд долл. Данное решение было принято вместе с исключениями из общих кредитных правил, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране. При этом глава МВФ Кристин Лагард призвала Киев провести пенсионную реформу.