Оренбург, 3 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В Оренбург 3 октября прибыл президент РФ Владимир Путин, который перед встречей с бизнес-сообществом, задействованном в приграничном российско-казахстанском сотрудничестве, посетил участок Предуральская степь в заповеднике «Оренбургский». Глава государства выпустил табун диких лошадей из так называемого акклиматизационного загона в основную часть заповедника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике.

kremlin.ru Владимир Путин во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский»

Первой на приманку (ведро с овсом), оставленную Путиным, отреагировала кобыла Лаванда, последним вольер покинул вожак Авен. Лошади вели себя спокойно и дружелюбно, сообщает mir24.tv.

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«В 2015 году в России произошло знаменательное событие — в Оренбургский заповедник приехали из Франции шесть удивительных новосёлов — лошадей Пржевальского. Их привезли для того, чтобы они и их потомки населили заповедную степь, восстановив тем самым исчезнувшие табуны диких лошадей, ещё 200 лет назад свободно бродившие по бескрайним просторам Оренбуржья», — отметила руководитель Центра реинтродукции лошадей Пржевальского Татьяна Жарких.

Она подчеркнула, что это первый в России проект возвращения лошадей Пржевальского в места их естественного обитания. Для его осуществления 13 июля 2015 года к кластеру из четырёх особо охраняемых природных участков Оренбургского заповедника присоединили территорию бывшего военного полигона, располагавшегося на границе Беляевского и Акбулакского районов. На новом участке, получившем название Предуральская степь, был построен Центр реинтродукции лошади Пржевальского и начата работа по созданию популяции диких лошадей в природных условиях Оренбуржья.

Сегодня, 3 октября, в Предуральской степи знаменательный день — настало время выпускать диких лошадей на волю, из акклиматизационного загона на основную территорию.

Общаясь с журналистами, президент отметил, что проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных лошади Пржевальского и кавказскому леопарду, будут реализовываться и дальше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

Осенью 2016 года запланирован завоз второй группы лошадей Пржевальского — теперь уже из Национального парка Венгрии «Хортобадь».