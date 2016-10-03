Берлин, 3 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Компания Siemens получила крупный заказ в Иране, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Немецкий концерн будет поставлять комплектующие для строительства 50 электродизельных локомотивов для Иранских железных дорог.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Siemens собирается модернизировать железные дороги ИРИ, работая совместно с MAPNA Group. Машины будут изготовляться на фабрике в городе Карадж. О величине сделки пока не сообщается.

Договор был подписан в рамках визита министра экономики Германии Зигмара Габриэля в Тегеран. Siemens уже сотрудничает с MAPNA в области газовых турбин.