Вашингтон, 3 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В США разгорается скандал вокруг фальшивых новостей из Ирака о якобы имевших место зверствах террористов из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом накануне, 2 октября, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на данные Бюро расследовательской журналистики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Достоянием общественности стала шокирующая информация о том, как одно британское пиар-агентство, по контракту с Пентагоном занималось фабрикацией новостных сюжетов, а также фальшивых видеороликов, которые потом выдавались за агитационные материалы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывший сотрудник этого британского пиар-агентства, которое называется Bell Pottinger, режиссер видеомонтажа Мартин Уэллс рассказал, как он работал на американских военных и создавал ролики в стиле арабских новостных телеканалов и фальшивые видео от имени «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с помощью которых можно было выслеживать тех, кто их смотрел.

Bell Pottinger, чья штаб-квартира находится в Лондоне, была приглашена работать в Ирак вскоре после американского вторжения в эту страну. В 2004 году временная администрация Ирака, которая полностью находилась под контролем США, дала Bell Pottinger задание прорекламировать демократические выборы.

Однако уже в 2007 году эта компания получила от Пентагона более полумиллиарда долларов для проектов несколько иного рода, которые Уэллс характеризует, как «информационные и психологические операции».

Суть работы Bell Pottinger заключалась в следующем. Во-первых, необходимо было создавать рекламные ролики, которые бы выставляли «Аль-Каиду» в негативном свете. Во-вторых, готовились новостные сюжеты, которые должны были выглядеть так, как будто их сделали на арабском телевидении. По словам Уэллса, он отправлял съёмочные группы снимать последствия реальных терактов, а затем монтировал отснятый материал с другими фрагментами, и, по сути, создавал виртуальные события, которых на самом деле не было. Такие фальшивые новостные сюжеты отправлялись на местные арабские телеканалы и пускались в эфир, но никто не знал об их американском происхождении и о том, что они на самом деле фальшивые.

Также было третье направление работы. Оно заключалось в том, чтобы создавать сфальсифицированные пропагандистские ролики от имени самой Аль-Каиды. Для производства этой продукции существовали вполне чёткие инструкции, вспоминает Уэллс. Он должен был вмонтировать в сфальсифицированный ролик реальные кадры из видеозаписей террористов, придерживаться стиля подлинных видеоклипов и по длительности не выбиваться из хронометража в 10 минут.

Американские морские пехотинцы брали диски с этими фальшивыми роликами «Аль-Каиды» и якобы случайно подбрасывали их в тех местах, где проводился антитеррористический рейд. Фальшивые ролики были сделаны с определенными закладками.

Чтобы просмотреть такой ролик на компьютере, нужно было использовать Real Player, программу, автоматически выходящую в интернет. На диске, где был записан ролик, находился специальный код, с помощью которого через бесплатный счетчик посещений Google Analytics можно было получить список IP-адресов компьютеров, с которых просматривался ролик.

Уэллс утверждает, что когда вычислялся IP того, кто просматривал этот ролик, и этот кто-то находился, например, в Багдаде, то по этому месту наносился авиаудар. Если же IP оказывался зарубежным, а такое часто бывало, то данные передавались американской разведке, которая выходила на след…

Уэллс отметил, что по этим направлениям работало крупное подразделение Bell Pottinger численностью более 300 человек, среди которых были как иракские, так и британские специалисты. Бюджет подразделения превышал $120 млн в год.

В Пентагоне не стали отпираться от того, что на американское военное ведомство работала британская пиар-компания Bell Pottinger. Однако представитель в Пентагоне заявил, что все видеоматериалы, созданные Bell Pottinger являются подлинными.

Скандал этот пока не получил широкого распространения, так как все внимание западной политической общественности сейчас приковано к президентской гонке в США.