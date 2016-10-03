Ульяновск, 3 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Один из строящихся в Ульяновской области самолетов может получить имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, с соответствующей инициативой выступил глава региона Сергей Морозов.

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По словам Морозова, подвиг пилота достоин вечной памяти: «Ряфагать Махмутович был настоящим героем, настоящим патриотом, таким, каким и подобает быть российскому Офицеру с большой буквы. Он выбрал для себя трудный жизненный путь — путь защитника Родины. И прошел его до конца. Прошел с достоинством, до последнего вздоха оставаясь верным присяге и воинскому долгу, не посрамив офицерской чести. Мы — жители Ульяновской области — гордимся тем, что Ряфагать Махмутович был нашим земляком. Его имя навсегда вписано в историю нашего края».

В первых числах октября на малой родине Ряфагатя Хабибуллина в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района будет открыта памятная табличка, посвященная герою. До этого мемориальный знак появился в районном центре.

Именем Хабибуллина названы школа в Вязовом Гае, а также улица и школа №3 в Кореновске Краснодарского края.

«Государство будет жить, и армия будет сильна, и дух патриотический будет силен, пока мы будем совершать все свои поступки на основе поступков таких людей, как Ряфагать Махмутович. Кому-то нужно мгновение для подвига, кому-то нужно время для подвига, Ряфагать Махмутович всю жизнь свою прожил как подвиг. Я очень благодарен губернатору Сергею Ивановичу за то внимание, которое они оказывают семье нашего погибшего командира», — отметил сослуживец и друг семьи Хабибуллиных, майор Эдуард Шигида.

В свою очередь вдова Хабибуллина поблагодарила губернатора за поддержку: «В такую тяжелую минуту Вы не оставили нашу семью. За неравнодушное отношение спасибо: Ульяновская область одной из первых увековечила память моего мужа».

Сегодня Рамиля Хабибуллина она воспитывает двух сыновей, старший из которых пошел по стопам отца и служит командиром экипажа вертолета Ми-8. Младший сын Ленар, учащийся 11 класса, также планирует связать свою жизнь с армией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2016 года года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25 с боекомплектом в провинции Хомс. В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот.

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Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов. Наступление террористов было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Пилоты погибли.