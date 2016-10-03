Абуджа, 3 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Американская промышленная компания General Electric (GE) планирует инвестировать около $150 млн в Нигерию до 2017 года, передаёт Reuters.

Железная дорога

«Есть проекты развития, куда мы инвестируем», — говорит Джей Айлэнд, исполнительный директор африканского филиала General Electric. Американская ТНК собирается также инвестировать в нефтегазовую отрасль.

Нигерия, член ОПЕК, находится в рецессии впервые за более 20 лет из-за низких цен на нефть. Для оживления экономики требуются также инвестиции в автомобильные и железные дороги.

Айлэнд говорит, что инвестиции в Нигерию — часть плана по привлечению 2 млрд долларов в Африку в ближайшие годы. Абуджа рассчитывает на большие капиталовложения, чем $150 млн.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари в речи на День независимости заявил, что GE собирается «инвестировать 2,2 млрд в концессию, чтобы обновить, обеспечить подвижной состав, а также управлять» некоторыми из железнодорожных линий страны.