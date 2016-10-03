Киев, 3 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум.



elitefon.ru Война

В Донбассе на Донецком, Мариупольском, Горловском и Луганское направлениях продолжаются бои с применением тяжелой артиллерии, бронетехники и минометов. При этом запланированный на 1 и 3 октября развод сил в с. Петровское (ДНР) и Станице Луганской (ЛНР) был сорван. Об этом 3 октября информируют Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики сорвали процесс отвода сил от с. Петровское (под Донецком).

«Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском. Подразделения Вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее», — сказал Басурин.

В то же время Минобороны ДНР информирует об обстреле позиций ВС ДНР в с. Викторовка (рядом с. Петровское). «Огонь ведется по району села Викторовка. Оно находится в нейтральной зоне, рядом с Петровским. Там никаких войск нет», — заверили ДАН в военном ведомстве ДНР.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил командование ВСУ в неспособности контролировать свои подразделения на линии соприкосновения.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции имеет тенденцию к обострению. Командование ВСУ не способно контролировать свои подчиненные подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, которые регулярно производят обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов на территории ЛНР. Вчера украинские войска обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Сокольники», — сказал Марочко.

По его словам, в результате ведения боевых действий на Луганщине один боец ЛНР погиб, двое — ранены. Марочко отметил, что украинские силовики продолжают сооружать оборонительные укрепления и стягивать войска.

«Украинские силовики продолжают укреплять в инженерном отношении свои позиции на линии соприкосновения, при этом особое внимание уделяется участку в районе Станицы Луганской. По нашим данным, на территории детского оздоровительного лагеря «Березка», находящегося на улице Чапаева в населенном пункте Макарово Станично-Луганского района, расположилось подразделение Национальной гвардии Украины в количестве 50 человек. Они прибыли на четырех БТР-80 и в ближайшее время на этой технике планируют выдвинуться непосредственно к линии боевого соприкосновения. В н.п. Ольховая и Станица Луганская группы военнослужащих ВСУ по два-три человека при помощи приборов, внешне напоминающих артиллерийскую буссоль, производили измерения на различных участках. При этом свои действия они объясняли сослуживцам необходимостью установления точек привязки к местности, для стрельбы из дальнобойной артиллерии», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что командование ВСУ отказывается выводить войска из Станицы Луганской. «Украинская сторона без объяснения причин отказалась отводить свои силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Таким образом, украинская сторона сорвала запланированное на сегодня разведение сил сторон на указанном участке», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 3 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «один украинский военнослужащий погиб, двое — получили ранения».По его словам, в Донбассе наблюдается обострение военной обстановки. «Противник расширяет географию боевых действий и активно применяет тяжелое вооружение. Это ставит под угрозу реализацию плана по разведению сил и средств сторон на определенных участках линии соприкосновения», — пояснил Лысенко

Он сообщил, что ВС ЛНР возобновили минометные обстрелы (выпущено более 130 мин) позиций ВСУ в с. Крымском (Луганское направление). При этом под обстрел попали украинские войска в Станице Луганской, Попаснянском районе и Новоалександровке. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, в том числе шесть — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко. По его словам, на Донецком направлении «активные боевые действия продолжаются на участке фронта Зайцево — Авдеевка». В частности, в Зайцево ВС ДНР «совершили несколько выстрелов из 152-мм орудий, а также применили миномет». «В Авдеевке состоялось два сеанса активных боевых действий — от одного до двух часов, а также между 17 и 22 часами… Враг нарушал режим тишины в Новгородском и Верхнеторецком», — добавил Лысенко.

Полковник также проинформировал, что на Мариупольском направлении военная обстановка не претерпела существенных изменений. При этом ВС ДНР продолжают обстрелы позиций ВСУ в Марьинке и на участке фронта Павлополь — Широкино. «Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов», — уточнил Лысенко. Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября НМ ЛНР сообщила, что вчера позиции ЛНР в с. Сокольники (Луганщина) были обстреляны из артиллерийских систем 2С1 «Гвоздика». Также и.о. главы Ясиноватской администрации (ДНР) Олег Моргун заявил, что в населенном пункте в результате ведения боевых действий повреждены минимум девять домов, в том числе один многоквартирный.

«Всего в Ясиноватой повреждены девять домов. На третьем центральном микрорайоне зафиксировано прямое попадание в дом №11, кв. 8. Предположительно мина калибра 120 мм. Также повреждены дома по улицам Транспортная, 35, 36, 37 и 38, Красный Октябрь, 62 и Победы, 23, 24 и 25. Повреждены три автомобиля», — сказал Моргун.

Напомним, представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР).