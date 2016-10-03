Ярославль, 3 октября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет альтернативный документ, определяющий порядок избрания мэра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В нем прописаны более жесткие требования к претенденту на пост главы города, а также существенно уменьшается влияние муниципалитета на отбор претендентов.

city-yaroslavl.ru муниципалитет Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября муниципалитет рассмотрит вопрос «О порядке проведения конкурса на замещение должности мэра города Ярославля». Подготовленное муниципалитетом положение подразумевает, что отбор претендентов будет проводить комиссия, состоящая наполовину из представителей губернатора, наполовину из депутатов муниципалитета — председателя этого органа и председателей постоянных комиссий. Кроме того, председатель муниципалитета является и председателем конкурсной комиссии.

Мэрия предлагает «депутатскую половину» сформировать иначе: 3 человека из состава депутатов муниципалитета, а 3 — из сотрудников мэрии города. Председателя же комиссии назначит губернатор.

Другие отличия документа, подготовленного мэрией, касаются требований к претенденту на пост мэра Ярославля. Они существенно ограничивают круг лиц, которые могут пройти конкурсный отбор. В частности, мэром может стать лишь человек, отработавший не менее 10 лет на муниципальной или государственной службе. Кроме того, он должен иметь профильное высшее образование. Этим требованиям отвечает исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов, однако не отвечает, к примеру, ни один из нынешних депутатов муниципалитета.

Пока неизвестно, будут ли вынесены на заседание муниципалитета 5 октября оба документа — депутатский и подготовленный мэрией города, так как второй не прошел профильную комиссию.