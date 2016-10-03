Владикавказ, 3 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



Valentin Ottone Отписки

В городе Моздоке Минобороны России продолжает удерживать 18 га земли. Силовое ведомство передало жилищный фонд бывшего военного городка на баланс местной власти, но без земли. Как сообщает 3 октября корреспондент ИА REGNUM , десятки семьей бывших военнослужащих авиационного полка не могут теперь приватизировать свои квартиры.

В 2003 году передав в муниципалитет жилищный фонд военного городка, земельные участки под строения объектов, в том числе и домов, остались за Министерством обороны России. Военное ведомство тогда отказалось от социальной инфраструктуры, но почему-то решил оставить себе землю. Из-за этого жители городка испытывают огромные трудности. Городская администрация предпринимала необходимые меры с целью разобраться в сложившейся ситуации. Решали вопросы в судебном порядке, велась переписка с Минобороны России, была проделана огромная работа в плане подготовки различных документов для силовой структуры. В итоге проблема до сих пор не решена, земли остаются за военным ведомством.

Военный городок, самый густонаселенный микрорайон города Моздока сегодня постепенно разрушается. В нем насчитывается 46 многоквартирных домов, в которых проживают около 5 тыс. человек. Территория его составляет — 22 га, но из них только на 7 га силами ТСЖ производится уборка. Остальная территория превращена в мусорные свалки. Городок стал пристанищем для бомжей. Растет социальная напряженность среди жителей, которые по воле военных лишены возможности проживать в нормальных условиях.

«Когда у нас дислоцировался полк дальней авиации, то военный городок был среди самых благоустроенных микрорайонов города. К сожалению, теперь это захолустье, трущобы, куда не заезжают таксисты и даже «скорая помощь». У нас сложилась парадоксальная ситуация: Минобороны, переведя отсюда полк, отказалось от военного городка. Муниципалитету были переданы дома, строения всевозможные, а земля почему-то осталась за Министерством обороны. Естественно, чтобы вкладывать средства в инфраструктуру, навести порядок на этой территории, у управляющей компании нет полномочий. Вложение денег в то, что тебе не принадлежит, называется нецелевым расходованием средств», — говорят жители городка.

Кто только и куда не обращался по этому вопросу, но в итоге проблема не решается. Моздокчане устали, уже давно не верят отпискам, получаемым на запросы от различных инстанций, и прежде всего Минобороны России. Бывшие военнослужащие верят только главе республики Северной Осетии Вячеславу Битарову и рассчитывают на его помощь в решении проблемы. Люди хотят, чтобы им дали возможность приватизировать участки под домами и ремонтировать жилье.

Напомним, что в 1998 году полк дальней авиации, который базировался в городе Моздоке передислоцировался в другой регион страны. Вместе с истребителями покинули Моздок со своими семьями действующие офицеры и прапорщики. В городке же остались отставники-пенсионеры. В жилых многоэтажных и одноэтажных домах почти наполовину опустели квартиры, которые позднее заняли военнослужащие местного 429-го мотострелкового полка Минобороны РФ. Однако и они вскоре покинули городок. С тех пор жители оказались наедине со своими проблемами.