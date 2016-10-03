Вильнюс, 3 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Вице-министр иностранных дел Литвы Нерис Германас на мероприятии по случаю открытия учебного года 2016−2017 годов Европейского гуманитарного университета пожелал студентам сознательного академического года и подчеркнул значение университета в «воспитании новых лидеров Белоруссии и укреплении связей Белоруссии и ЕС», сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 октября, в МИД Литвы.

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«Европейский гуманитарный университет — это белорусский университет, миссия которого — не только воспитывать будущих лидеров, критически мыслящих, творческих и ответственных личностей, но вместе с тем укреплять связи Белоруссии с ЕС. Мы поддерживаем университет и призываем других иностранных доноров это делать», — сказал Германас на мероприятии открытия учебного года.

В празднике открытия учебного года также приняли участие и произнесли поздравительную речь студентам и академическому сообществу президент Европейского гуманитарного университета Анатолий Михайлов, новый временный ректор Европейского гуманитарного университета Йорген Йоргенсен, член Сейма Мария Айшрине Павилёнене, выпускники университета и другие гости.

«Учрежденный в 1992 году Европейский гуманитарный университет на протяжении более 10 лет был единственным частным университетом в Минске, у которого был признанный государством статус. Летом 2004 года из-за препятствий, создаваемых властью Белоруссии, Европейский гуманитарный университет был вынужден прервать свою деятельность в Минске. В 2005 году по политической воле правительства Литвы, Еврокомиссии, правительств других государств, общественных фондов США и организаций деятельность Европейского гуманитарного университета была возобновлена в Вильнюсе. Литва поддерживает этот университет с самого его учреждения в Вильнюсе. Министерство иностранных дел в этом году вместе с Еврокомиссией в Вильнюсе организовало конференцию доноров высшего уровня Европейского гуманитарного университета, посвященную 10-летней годовщине деятельности университета в Литве», — говорится в пояснительной информации об университете МИД Литвы.