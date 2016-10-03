Берлин, 3 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум.



geralt Расследование

«Хотя есть несколько теорий произошедшего, Запад с самого начала утверждал, что авиалайнер MH17 был сбит ракетой из комплекса противовоздушной обороны «Бук». Ведь только в этом случае пророссийские сепаратисты могут быть привлечены к ответственности в качестве виновных в этой трагедии», — пишет газета Der Freitag.

Несмотря на то, что международная группа расследователей утверждает, что самолет был сбит ракетой из «Бука», многие факты свидетельствуют, что ни одной подобной системы на месте трагедии не было. Пуск ракеты из «Бука» видно и слышно за несколько километров. Если бы версия с «Буком» подтвердилась, то по обе стороны фронта должно было быть несколько свидетелей. Но никто из очевидцев так и не был найден. Вместо этого многие жители наблюдали вблизи от места катастрофы военные самолеты. Кроме того, на обломках MH17 не обнаружено характерных следов, которые оставляет при попадании ракета, выпущенная из «Бука». И, наконец, у сепаратистов не было никакой потребности в таких системах ПВО, так как для ведения боевых действий им вполне хватало ручного стрелкового оружия, считает издание.

Россия упорно настаивает на своей версии событий с MH17. Несколько дней назад российская сторона даже представила необработанные радиолокационные данные, которые были в распоряжении компании «Алмаз-Антей». Русские пытаются сейчас доказать, что самолет был сбит не с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам на Востоке Украины. Россия справедливо не доверяет результатам расследования группы во главе с Нидерландами, так как за исключением Малайзии все страны-участницы расследования являются союзницами США. Еще два года назад Россия была очень возмущена, когда переданные нейтральной малазийской стороне «черные ящики» вдруг оказались в руках британцев. Более того, вопреки общепринятой при авиакатастрофах практике, содержание бортовых самописцев почему-то до сих пор не было опубликовано. Хотя данные находятся в руках британских экспертов уже 2 года, отмечает издание.

В России считают, что информация в ходе расследования трагедии может умышленно искажаться в политических целях. У российской стороны нет гарантий, что раскрытие данных не будет использоваться для политического шантажа, если доступ к материалам получат страны-члены НАТО, подчеркивает Der Freitag.