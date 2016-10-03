Вильнюс, 3 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. На выборах в Сейм Литвы, которые пройдут 9 октября, смогут голосовать чуть больше 2,5 млн граждан, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 октября, в ЦИКе Литвы.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

В окончательных избирательных списках, утвержденных сегодня Центральной избирательной комиссией, находятся фамилии 2 504 267 избирателей.

По сравнению с выборами в Сейм 2012 года, избирательный список сократился примерно на 75 тыс. избирателей. Тогда в списке были 2 579 466 избирателей.

Всего в избирательных бюллетенях в многомандатном округе будет 14 списков. 12 партий самостоятельно будут участвовать в выборах, 4 партии создали две коалиции.

Чтобы попасть в Сейм, партия должна набрать не менее 5% голосов, барьер для коалиции — 7%.

Предварительное голосование начнется 5 октября.