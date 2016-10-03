Осло, 3 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Работники нефтегазовой отрасли Норвегии 7 октября начнут забастовку, если не будет заключен новый договор об оплате труда. Как сообщает сегодня, 3 октября, агентство Reuters, забастовка рабочих может угрожать поставкам норвежского газа в Великобританию.

teknoblog.ru Флаги нефтегазовой компании Statoil

О своей готовности бастовать объявили рабочие трёх норвежских предприятий — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на острове Мелькёйя, принадлежащего компании Shell, газоперерабатывающего завода в Нихамна (принадлежит Shell) и нефтеперерабатывающего завода в Слагене (инвестор — ExxonMobil). В общей сложности в стачке примут участие 338 человек.

Как подчёркивает издание, предприятие в Нихамна, перерабатывающее газ с одного из крупнейших месторождений на континентальном шельфе Норвегиии Ормен Ланге, обеспечивает порядка 20% спроса Великобритании на «голубое топливо».

Работа наземных объектов будет остановлена, прекратится переработка нефти и газа, рассказали агентству в профсоюзной организации SAFE. Представители Shell и Statoil заявили, что в настоящий момент компании изучают последствия готовящейся забастовки.

Переговоры по заключению нового договора о заработной плате пройдут 6 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Норвегия является вторым крупнейшим после России поставщиком газа для Европейского Союза. Согласно прогнозу британской компании-оператора газовой системы королевства National Grid Plc, с началом отопительного сезона поставки норвежского газа в Великобританию возрастут. С марта по октябрь Соединенное Королевство намерено импортировать из Норвегии на 15% больше газа, чем годом ранее.