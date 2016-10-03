Челябинск, 3 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Чтобы сдвинуть с места буксующую экономику, необходимо наполнить экономику деньгами, существенно снизить налоговую нагрузку, ввести госпланирование и запустить крупные инфраструктурные проекты, считает челябинский предприниматель Сергей Давыдов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Руководитель ООО «Второе дыхание ТМ» Сергей Давыдов считает, что та реальная поддержка, которую внешне декларируют экономические власти региона, не соответствует уровню, необходимому для развития экономики. «Нужны более серьезные снижения налогов, не на несколько процентов, а на десятки», — считает бизнесмен.

Вместе с тем предприниматель считает, что нужно присмотреться к опыту Китая, в котором очевиден другой подход к построению экономики. «Вы посмотрите на инфраструктуры индустриальных парков в Китае. «Заходи» и работай. А у нас, по крайней мере, то, что мне предлагали, аренда чуть ниже рыночной ставки, а качество инфраструктуры никуда не годится», — отметил предприниматель.

«Про сжатие денежной массы, я президенту уже в третий раз пишу на его прямые линии. Конечно, нужно прислушаться к Столыпинскому клубу и предложению академика Глазьева, который как раз и предлагает наполнить, влить деньги, которые есть кровь экономики. Бояться инфляции не нужно. Деньги необходимо направить на развитие производства, они будут работать, и тогда мы получим не инфляцию, а отдачу от вложенных средств. Но для этого государство должно вложиться. Причем замечу, что в сложное, наукоемкое производство ни один предприниматель не станет вкладывать», — сообщил директор производственного бизнеса Сергей Давыдов.

Существует и другое экспертное мнение, которое говорит, что необходимо наоборот выводить государство из экономической сферы, предоставив рыночным механизмам эффективно выстроить все хозяйственные связи. «Если не развивается бизнес и деньги уходят из страны, то нужно искать ответ на вопрос «в чем здесь причина?», — заявил директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Разбирая причины, руководитель филиала президентской академии указал, что первая — это «огосударствление» экономики, вторая — проблема с качеством трудовых ресурсов (низкая производительность), третья — о то, что система налогообложения в России «тяжелей», чем, например, в Канаде и ряде европейских стран, четвертая — это отсутствие льгот для бизнеса, который вкладывается в производство инновационных продуктов. Все это, по мнению доктора политических наук, является причинами того, что инвестиции в регион «не идут».

Основное внимание для выхода из ситуации сложившегося «инвестиционного голода» в регионе и в России, по мнению Сергея Зырянова, необходимо обратить на качество трудовых ресурсов.

«Нужно предпринять достаточно интенсивные и серьезные шаги для того, чтобы повысить уровень человеческого капитала в России, поскольку именно от человека зависит, сколько он произведет добавочной стоимости в новом продукте. Сейчас пока этот показатель в России выглядит не самым лучшим образом. Нужно много уделять безопасности человека на рабочем месте, нужно серьезное внимание уделять уровню здоровья работника, нужно уделять больше внимания повышению профессионального образования работников занятых в производстве. Только при сочетании всех этих шагов мы получим более квалифицированную рабочую силу, которая будет способна отработать инвестиционные поступления, поступившие в регион», — считает Сергей Зырянов.

Тем самым, при повышении качества трудовых ресурсов будет повышен инвестиционный климат, а этот климат для инвестора необходимо создать, отметил эксперт.

То, что происходит в экономике, предпринимателей, мягко говоря, не устраивает. При этом крупный бизнес молчит, работает, не сетуя на обстоятельства. Это можно объяснить тем, что у крупного бизнеса есть хоть какой-то жирок, у малого и среднего его нет совсем. Исходя из этого, реальное положение таково, что крупный бизнес переживает кризисные времена тем, что сокращает издержки.