Ульяновск, 3 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Французская компания Legrand инвестирует 1 млрд рублей в строительство завода в Ульяновской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, новое предприятие разместиться на территории индустриального парка «Заволжье».

alfa-climat.ru Завод группы компаний Legrand на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске

Соответствующие договоренности достигнуты правительством Ульяновской области, Корпорацией развития региона и группой компаний Legrand на Международном в рамках международного инвестиционного форума в Сочи.

Планируется, что инвестором будет создано 300 новых рабочих мест для жителей региона. Ввод нового предприятия в эксплуатацию запланирован до конца 2018 года.

«То, что наши французские партнеры строят в Ульяновской области второй свой завод, — лучшая характеристика нашей работы, которую мы проводим в направлении улучшения инвестиционного климата и создания комфортной атмосферы для бизнеса. Это своего рода и ответ санкциям: наше сотрудничество с представителями международного бизнеса в очередной раз оказывается сильнее внешних искусственно созданных факторов. Уверен, что этот проект станет не менее успешным. Его реализация — это большой шаг к укреплению позиций нашего региона на российском и мировом рынках, а, следовательно, и улучшению уровня жизни», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года, группа Legrand открыла на промзоне «Заволжье» свое первое производство низковольтного коммутационного оборудования. Компания выпускает электротехнические приборы, пластмассовые кабельные каналы, металлические и проволочные кабельные лотки, автоматические выключатели, трансформаторы и другую продукцию.

Инвестиции в проект составили порядка 600 млн рублей. Его продукция реализуется в России и странах СНГ.