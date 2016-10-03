Киев, 3 октября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В районе с. Петровское (Донетчина) командование ВСУ не смогло отвести свои подразделения от линии боевого столкновения. Как сообщает ДАН, об этом 3 октября заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском. Подразделения Вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Басурин заявил, что сегодня в районе с. Петровское ВС ДНР и подразделения ВСУ развели вооружения на 2 км. «В дальнейшем за ситуацией в этом районе также будут следить российские офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели ОБСЕ. Завтра должно начаться разминирование территории, прилегающей к Петровскому», — сказал Басурин.

Напомним, 21−23 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ парафировали подписание рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал соглашение о разведении сил в Донбассе 22 сентября, глава ДНР Александр Захарченко — 23 сентября. Ранее, в зоне ответственности ЛНР разведение сил произведено только в районе Золотого, тогда как в районе Станицы Луганской процесс сорван.