Хама, Сирия, 3 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы в сирийском городе Хама, в котором погибли два человека и ранены 12, передаёт ABC News со ссылкой на близкое к экстремистам информагентство «Аамаг».

Michael Deal Взрыв

Атака была исполнена двумя террористами-смертниками около здания правящей в Сирии партии Арабского социалистического возрождения (Баас).

Сирийское ИА «Сана» отмечает, что один смертник взорвал начинённый взрывчаткой пояс на площади аль-Асси в городе Хама, а другой привёл в действие бомбу 15 минутами позднее.

Хама — четвёртый по величине город Сирии и до недавних пор считался стабильным, т.к. полностью контролируется армией президента Башара Асада.