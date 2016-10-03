Ярославль, 3 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. 4 октября пройдет заседание Общественной палаты Ярославской области, на котором Александр Грибов будет освобожден от должности председателя в связи с избранием депутатом ГД РФ. Также планируется избрать нового руководителя общественной палаты региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

заседание общественной палаты Ярославской области

В околополитических кругах региона активно говорят о том, что этот пост займет заместитель председателя Общественной палаты, советник губернатора Ярославской области Сергей Березкин.

Еще в феврале 2015 года Сергей Березкин был кандидатом на пост председателя Общественной палаты региона, но взял самоотвод и поддержал Александра Грибова. Теперь, судя по всему, он все-таки займет свое кресло главного общественника региона.

«Я бы предложил подождать. Я сам себя не выдвигаю, Общественная палата — орган самодостаточный, много авторитетных людей, которые могут предложить свои кандидатуры. Не исключаю, что будет выдвинута и моя кандидатура, но думаю, будут и другие претенденты», — поделился своим мнением Сергей Березкин.

Между тем по сведению корреспондента ИА REGNUM, Сергей Березкин уже утвержден как кандидат на пост председателя. Он будет выдвинут исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

«Очень хочется, чтобы Общественная палата сохранила свою активность. За последнее время палата сделала сильный рывок вперед. Нам с командой удалось сделать из Общественной палаты Ярославской области эффективную структуру, которая реально занимается решением проблем, которые есть в нашей области», — рассказал действующий председатель палаты Александр Грибов.