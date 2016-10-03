Ростов-на-Дону, 3 октября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей в России 1 октября, Ростовская область отправит на службу в армию 5 тыс. 50 новобранцев. Для сравнения: осенью 2015 года под армейские знамена были призваны почти 4,5 тыс. юношей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

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Как отметили в управлении информационной политике региона, на Дону готовят будущих новобранцев на основе исторически сложившейся казачьей составляющей. В регионе действует уникальная система казачьего кадетского воспитания. Так, на воинском учете призывников состоит 831 казак. Из них подлежат призыву на военную службу 196 юношей-казаков, причем некоторая часть из них уже имеет военно-учетную специальность. 171 казак отправится в 20-ю отдельную мотострелкового бригаду Волгограда, 25 новобранцев — в 22-ю бригаду специального назначения, расположенную в посёлке Степной Аксайского района. Кроме того, новобранцы с Дона достойно несут службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, на подшефных десантных кораблях Черноморского флота.

Впервые во время призыва на Дону состоится всероссийская профилактическая акция «Призывник» в целях профилактики наркомании и наркопреступности среди допризывной молодежи.

Напомним, что осенняя призывная кампания в России стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря.