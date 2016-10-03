Самара, 3 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Снег под теплоизоляцией с приходом лета начал таять и привел в негодность капитальный ремонт, сделанный в детском саду №325 в Самаре за 90 млн бюджетных рублей, сообщили ИА REGNUM эксперты регионального отделения ОНФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Активисты считают недопустимым ввод в эксплуатацию здания детского сада №325 в Самаре в связи с выявленными дефектами строительно-ремонтных работ. «Чудеса» ремонта они продемонстрировали представителям департамента градостроительства, департамента образования Самары, прокуратуры, Роспотребнадзора и самому подрядчику.

Обследование мягкой кровли здания показало, что подрядная организация, выполнявшая ремонт, в зимний период провела укладку базальтовой ваты в качестве утеплителя поверх слоя снега. Затем сверху утеплителя монтировалась бетонная стяжка и мягкая кровля, обеспечивающая непроницаемость. Снег под теплоизоляцией пролежал до лета и при наступлении тепла начал таять, приводя в негодность сделанный ремонт. Устранить нарушения подрядчик пытался с помощью дополнительных технологических отверстий и вентиляционных вытяжек (аэраторов), пояснили активисты.

«Очевидным является тот факт, что под слоем бетона утеплитель интенсивно гниет и разлагается, разрушая бетон и арматуру плит перекрытия. Отсюда повышенная влажность в помещениях третьего этажа, уже сейчас появилась плесень, которая впоследствии приведет к образованию грибка. Такое помещение опасно для жизни и здоровья детей, и не может быть введено в эксплуатацию», — прокомментировал ситуацию эксперт реготделения ОНФ Сергей Недорезов.

По мнению активистов, ремонт кровли здания подлежит полной переделке, частичные меры не дадут нужного результата и повлекут за собой в дальнейшем необходимость постоянно ремонтировать здание, поскольку вмонтированные вентиляционные каналы приведут к образованию дополнительного конденсата и повышенной влажности в помещении.

В адрес министра строительства Самарской области, главе города и в прокуратуру направлено обращение ОНФ о недопустимости ввода в эксплуатацию здания до полного устранения строительных нарушений, угрожающих здоровью детей.

Общественники считают, что необходимо провести заново ремонт кровли в соответствии с техническими стандартами на данном объекте, анализ строящихся за государственный счет объектов и исключить из проектов подобное техническое решение для совмещенных кровель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году В Самарской области выявлено 177 фактов взяточничества, а на госпрограмму по противодействию коррупции было израсходовано 986 тыс. рублей. При этом административные взыскания и привлечение должностных лиц за действия, которые носят в себе коррупционную составляющую, исчисляются сотнями. Такую информацию озвучил замруководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.

По его словам, в 2015 году коррупциогенные факторы выявлены в 200 из 24 тыс. прошедших экспертизу документов. В облправительство поступило более 40 тыс. обращений от граждан, из них 11 тыс. поставлены на особый контроль из-за социальной значимости и резонанса. Правоохранительными органами зафиксировано 456 преступлений коррупционной направленности, выявлено 177 фактов взяточничества.

Прозвучало, что сумма вымогаемых чиновниками взяток резко увеличилась, потому что «был смещен акцент в работе правоохранительных органов в сторону должностных лиц государственной власти и местного самоуправления». За риск стали брать больше, чем в 7 раз — с 44 тыс. рублей до 313 тыс. рублей.

Читайте также: В Самарской области средний размер взятки вырос в 7 раз