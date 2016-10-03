Лондон, 3 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. «Джонсон сообщил, что глава российского МИДа Сергей Лавров во время беседы с ним обвинил Запад в насаждении демократии в России. Это заявление, которое Джонсон сделал на конференции консервативной партии, показало, что самый влиятельный после Путина человек в России предпочел бы, чтобы московское государство управлялось диктаторскими методами, как это было во времена Советского Союза».

ТАСС Лужники, Москва,1990-е

По словам Джонсона, Лавров сказал, что «вы нам, ребята, навязали свою демократию в 1990 году». Борис был ошарашен этим и спросил: «А разве вы против демократии?»

Расстроенный Джонсон заявил, что «западное общество действительно надеялось, что с падением Берлинской стены и распадом СССР восторжествуют европейские ценности. Однако за последние 10 лет мир сильно изменился и стал от этого менее безопасным. Это происходит в основном из-за отсутствия у Запада уверенности в себе».

Но, как выясняет Sun, не только недостаток уверенности виноват во всем происходящем: «коммунистические идеалы не канули в лету, о чем свидетельствует недавняя конференция Лейбористской партии — ее делегаты все еще поют о красном флаге Ленина».