Махачкала, 3 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Дагестане задолженность по заработной плате на сентябрь текущего года составляет 62,8 млн рублей. При этом прокуратура выявила скрытую задолженность на сумму 34,9 млн рублей. Наибольшую скрытую задолженность по зарплате выявили на Избербашском радиозаводе им. Плешакова. По нему в мировой суд направлено 47 заявлений о взыскании невыплаченной зарплаты на общую сумму 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Диего Ривера. Детройт. Южная стена (фрагмент). 1932

В сфере оплаты труда за первое полугодие текущего года всего выявлено 7 тысяч нарушений федерального законодательства, для устранения которых принесено 88 протестов, в суд направлено 1830 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 165 виновных лиц, возбуждено 5 уголовных дел. В результате, за 9 месяцев текущего года задолженность по зарплате погашена на сумму 100 млн рублей, заявили в прокуратуре.

Между тем, уже в суд передано уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Сельхозстрой». Следствие считает, что директор, имея финансовую возможность, не выплатил с августа 2013 года по ноябрь 2014 года 39 работникам зарплату в размере 2,5 млн рублей.

С 1 октября вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые ужесточают требования к работодателю, напоминают в прокуратуре. Теперь в случае задержки выплаты зарплаты работодатель привлекается к следующей административной ответственности: если это произошло впервые, то должностное лицо должно заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей, при повторном нарушении должностные лица обязаны будут платить от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч. Платить зарплату нужно дважды в месяц.

По данным Дагстата за июль-август 2016 года, средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе составляла 19 365,5 рубля.