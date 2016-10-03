Ставрополь, 3 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Расходы и доходы бюджета-2016 Ставропольского края увеличатся на 1,6 млрд рублей. Соответствующие поправки в краевой финансовый документ на 2016 год приняты 3 октября на внеочередном заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Объём доходов краевого бюджета предполагается увеличить на 1,645 млрд рублей, расходов, соответственно, на 1,651 млрд рублей. Доходы увеличены за счет перевыполнения плана по акцизам, сообщила вице-премьер региона Лариса Калинченко. Так, на начало сентября акцизные сборы на горюче-смазочные материалы превысили годовой план на 31 миллион рублей. Почти полностью выполнен план и по акцизам на алкоголь.

Сумма трансферта из федерального бюджета также превысила на 47 миллионов рублей запланированный показатель.

Расходы, в основном, будут направлены на краевой дорожный фонд. Туда пойдет более 1,1 млрд рублей. На 48 миллионов рублей увеличены расходы на компенсацию части процентных ставок по краткосрочным кредитам сельхозработникам.

Принятый правительством законопроект будет направлен на рассмотрение в думу Ставропольского края. В случае одобрения, доходы уточненного бюджета текущего года составят 79,6 миллиарда рублей, расходы — 87,6 миллиарда рублей.

Отметим, что сегодня Калинченко на совещании в региональном правительстве сообщила, что по итогам 9 месяцев 2016 года всего в бюджет Ставропольского края поступило 58,4 миллиарда рублей или 75% от плана. Это больше на 1,5% рублей, чем за тот же период 2015 года. Расходы составили почти 61 миллиард рублей — 70,6% к плановым показателям.

Одновременно в правительстве региона идет разработка проекта закона о бюджете Ставропольского края на 2017 год. В нем планируется увеличить расходы в сферу образования. Ожидается, что дополнительное финансирование получит программа по замене старых окон в школах, а также начнется реализация программы по ремонту кровли образовательных учреждений.

Кроме того, планируется достроить школьные здания, находящиеся в высокой степени готовности, но которые были приостановлены. Одна из таких школ строится в новом густонаселенном районе краевой столицы.

В бюджете края будут заложены 200 млн рублей на поддержку реализации местных инициатив. До конца октября законопроект будет направлен на рассмотрение в региональный парламент.