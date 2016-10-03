Ростов-на-Дону, 3 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



otkat.od.ua Ток

В Ростовской области от удара током погиб шестилетний мальчик. ЧП произошло в Каменске-Шахтинском. Ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, залез на крышу своего дома и дотронулся до оголенного провода. Следователи устанавливают все детали происшествия, сообщили ИА REGNUM в региональном следкоме 3 октября.

От полученных электротравм мальчик скончался на месте происшествия. Где находились взрослые в момент трагедии, предстоит выяснить. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, произошедший на Дону в этом году. Так, летом два двухлетних мальчика погибли в Азовском и Цимлянском районах.

В селе Александровка ребёнок остался без присмотра родителей в комнате, в которой находился оголенный провод. Ещё одна трагедия в станице Красноярской также произошла, когда мальчик остался без присмотра взрослых.