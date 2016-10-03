Тамбов, 3 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.



Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

15 октября в Тамбове торжественно откроется VI Международная Покровская ярмарка, возродившая исторические, культурные традиции Тамбовской области. О том, как идет подготовка к этому мероприятию, шла речь на губернаторской планерке, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Для участия в ярмарке уже подано около 900 заявок. Тамбов ждет представителей 37 регионов России, а также Узбекистана, Белоруссии, Болгарии.

Торжественное открытие состоится на Площади музыки 15 октября. Изюминкой станет «Покровский фестиваль», на котором муниципалитеты региона продемонстрируют свои достижения и представят наиболее известные продовольственные и непродовольственные товары, так называемые бренды территорий. 16 октября жителей и гостей города ожидает «Праздник тамбовской картошки», торжественная церемония награждения лучших представителей торговли и обширная концертная программа.

Вместе с тем одним из важнейших событий ярмарки станет работа Делового центра, который откроется уже 14 октября. Для его участников особенно интересна будет бизнес-сессия «Выбирай российское, покупай тамбовское», которая позволит наладить контакты между тамбовскими производителями продукции и потенциальными заказчиками в рамках системы госзаказа.

Губернатор Александр Никитин призвал всех организаторов ярмарки сосредоточить усилия на завершающем этапе подготовки к этому мероприятию, которое должно пройти в условиях обеспечения безопасности участников. Он пригласил всех тамбовчан и гостей региона принять самое активное участие в ярмарке.

«Ярмарка должна стать настоящим праздником. Но, кроме веселья, важно представить традиции нашего края, достижения региона. Подать, как говорится, товар лицом. Мы должны обеспечить максимально комфортные условия для продавцов и покупателей и провести мероприятие с пользой для всех», — подчеркнул глава региона.