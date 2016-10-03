Москва, 3 октября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Россия готова ввести визовый режим с Украиной в качестве ответной меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя предложение спикера Верховной рады Андрея Парубия ввести визовый режим с Россией.

Christopher Sessums Граница

«В случае введения визового режима для россиян, мы будем вынуждены пойти на меры ответного реагирования, и последствия этого для украинских властей будут катастрофичны», — предупредил Железняк.

Предложение Парубия ввести визовый режим с Россией парламентарий назвал «самоубийственной глупостью и очевидным стремлением отнять у миллионов жителей Украины последнюю возможность заработать».

«Подобная безответственность перед собственным народом, политическая близорукость, к сожалению, стала для украинского политического истеблишмента визитной карточкой», — говорит депутат. «Остается надеяться, что чувство самосохранения украинских политиков удержит их от принятия суицидальных решений», — заключил парламентарий.

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