Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. На строящемся на Крестовском острове Санкт-Петербурга стадионе сегодня, 3 октября, состоялась плановая сдвижка северной части раздвижной кровли. Операция прошла успешно, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

«Старт сдвижке был дан в 14 часов, за время движения было сделано несколько плановых технических остановок, и своё проектное положение северная часть кровли заняла через 1 час 40 мин, то есть в 15:40 мск крыша над строящимся стадионом сомкнулась», — сообщили в Смольном.

Раздвижная крыша, как и выкатное поле, стали наиболее сложными техническими элементами стадиона, который строится для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также должен стать домашней ареной для «Зенита».

После завершения движения кровли разница между фланцами северной и южной сторон при длине пролета 90 метров составила всего 5 мм. Теперь материалы геодезической съемки и восьми датчиков, контролировавших ход движения кровли, проанализируют эксперты проектной организации ЗАО «Гипростроймост».

Как сообщалось, 27 сентября испытывалась движущаяся южная часть крыши. Для этого потребовалось 40 минут. Перед тем, как сдвинуть северную часть крыши, на её поверхность были закреплены «подушки» специальной светопрозрачной пленки, закрывающей кровлю.

До 10 октября планируется завершить работы на внешнем периметре стадиона и обеспечить закрытие теплового контура, а также завершить закупку технологического оборудования.

Стадион, который начали строить еще в 2007 году, должен быть сдан до конца декабря 2016 года.

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