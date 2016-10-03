Нальчик, 3 октября, 2016, 17:47 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Шахта. 1924

Глава КБР Юрий Коков заявил о принятом стратегическом решении в кратчайшие сроки заново построить в горах Эльбрусского района республики горно-обогатительный комбинат, рассчитанный на добычу миллиона тонн руды в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе главы КБР. Конкретные сроки ввода власти не называют. Кроме этого, рядом с предприятием обнаружено очень крупное месторождение золота, которое тоже планируется осваивать.

Отмечено, что восстановление и запуск комбината важно с точки зрения ресурсной безопасности страны, так как тугоплавкие вольфрамовые руды используются в военно-промышленном комплексе. Основными инвесторами в восстановлении и запуске Тырныаузского комбината выступят госкомпания «Ростех», Минпром России и Министерство по делам Северного Кавказа.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в КБР собираются восстанавливать расположенный в горах Эльбрусского района горно-обогатительный комбинат. Сейчас создание кластера по производству инструментов и твёрдых сплавов в Кабардино-Балкарии на базе Тырныаузского месторождения находится в числе приоритетных проектов региона. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявлял, что запасы вольфрама истощаются, в связи с чем необходимы меры, чтобы страна не стала импортозависимой в этом виде сырья. Планировалось, что в сентябре на Тырныаузском месторождении возьмут пробы руды для лабораторных испытаний, после чего начнется разработка технологических регламентов и проектных решений, выбор производственного оборудования.

Реанимировать давно простаивающее производство на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате республика пыталась неоднократно. В 2008 году компания «Вольфрам», владеющая 25% акций ТГОК, нашла потенциального инвестора в лице японской торговой и инвестиционной компании «Marubeni Corporation». Но переговоры были свернуты из-за мирового финансового кризиса. В 2011 году республиканское правительство одобрило концепцию развития месторождения в двух вариантах: либо не восстанавливать уже имеющееся оборудование ТГОКа, а заменить его, либо все же использовать уже имеющиеся мощности, отремонтировав и восстановив их.

Напомним, что Тырныаузский горно-обогатительный комбинат в Баксанском ущелье КБР, ведущем к Эльбрусу, добывал вольфрамо-молибденовую руду на высоте 2000−2700 метров над уровнем моря. Некогда он был градообразующим предприятием. В 2001 году комбинат был признан банкротом.