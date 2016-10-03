Пермь, 3 октября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Пермском крае женщин больше, чем мужчин. На 1 января 2016 года в Пермском крае в целом проживало 2 млн 634 тыс. 409 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата, который опубликовал данные численности населения в регионе по полу и возрасту.

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Из всего общего количества жителей края 1,4 млн — женщины. Это 54,1% от всего населения региона. При том, что мальчиков по-прежнему рождается больше девочек. На 265 тыс. 695 малышей приходится 252 тыс. 970 малышек. Эта же тенденция характерна и для молодежи. Юношей в регионе на начало года проживало 265,6 тыс., а девушек — 252,9 тыс. Огромный перекос в сторону преобладания женщин наблюдается у пенсионеров. Здесь 177 тыс. 240 мужчин против 453 тыс. 897 женщин. Следовательно, в среднем на одного пенсионера старше 60−65 лет приходится 2,5 пенсионерки.

В Прикамье больше всего мужчин в возрасте от 25 до 29 лет. Среди женщин самая многочисленная категория — от 55 до 59 лет.

Подавляющая часть жителей Прикамья зарегистрирована в городах — 1 млн 991 тыс. 998 человек. Причем, именно в городах наблюдается значительный перевес женщин на мужчинами. Здесь на 5% больше, а вот в селах мужчин и женщин практически поровну.

Удельный вес населения пенсионного возраста в Пермском крае на 21,7% (на 112,5 тыс. человек) больше, чем детей и подростков до 16 лет. Их перевес имеет место на большинстве территорий Прикамья, кроме Верещагинского, Гайнского, Карагайского, Кудымкарского, Сивинского, Частинского, Чернушинского, Юрлинского муниципальных районов и Кудымкарского городского округа. Среди муниципальных образований Пермского края самыми «старыми» являются Гремячинский, Кизеловский, Кишертский и Усольский районы, где доля лиц старших возрастов составляет 29,3−34,8%.

Отметим, в отчете Пермьстата содержится также анализ нагрузки на трудоспособное население сел и городов. Выяснилось, что в селах жить людям куда труднее: на 1000 трудоспособных человек там приходится 845 иждивенцев — детей до 15 лет и пенсионеров. В городах же на 1000 трудящихся приходится 753 иждивенца.

Добавим, что в пределах Приволжского федерального округа старение населения наиболее выражено в Пензенской и Кировской областях, в которых зафиксирован самый высокий удельный вес лиц старше трудоспособных возрастов (28,5% и 28% соответственно).