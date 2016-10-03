Ярославль, 3 октября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Жалобы заключенных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ярославской области, объявивших голодовку, пока не нашли подтверждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

yarregion.ru Сергей Бабуркин

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на аппарат ярославского омбудсмена, около 50 заключенных ИК № 2, расположенной в Рыбинске, объявили голодовку в знак протеста произволу со стороны администрации колонии. В том числе заключенных жаловались на условия содержания.

3 октября Сергей Бабуркин лично посетил колонию и встретился с заключенными. Как выяснилось, голодовку объявили не 50, а 34 человека, находящихся в штрафном изоляторе и в отряде строгих условий содержания. Причем лишь часть из них подала официальные уведомления о проведении протеста. Остальные голодают в знак солидарности, уточнил Сергей Бабуркин.

«Пока мы не нашли подтверждения жалобам, изложенным в обращении на мое имя. Впрочем, вероятно, это лишь на первый взгляд. Однако бытовые условия вполне отвечают всем требованиям — помещения колонии хорошо отапливаются, и температура достигает 18 градусов даже в коридорах. В камерах чисто, они проветриваются, постельное белье также чистое, вода в душе есть ‑ и холодная, и горячая», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Между тем, заключенные выдвигают ряд требований, которые уже озвучены руководству колонии. Обоснованные просьбы должны быть выполнены, подчеркнул Сергей Бабуркин.

«Однако надо еще установить, насколько обосновано каждое требование. Например, если проблемы с медобслуживанием, возможно, имеют место — не хватает медикаментов, медосмотры проводятся несвоевременно, то, например, ряд преференций, которых добиваются заключенные, недопустимы внутренними регламентами учреждения и законодательством. Все-таки мы должны понимать, что это исправительная колония», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ярославский омбудсмен.

Сергей Бабуркин намерен держать ситуацию на контроле и следить за тем, как будут развиваться события. Также проверку в колонии проводят органы прокуратуры.

В ближайшее время уполномоченный по правам человека в Ярославской области вновь планирует приехать в колонию.