Москва, 3 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Физкультурно-спортивные организации предлагается включить в перечень заказчиков, которые могут осуществлять госзакупки у единственного поставщика, если сумма закупки не превышает 400 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Речь идет о ситуации, когда общий годовой объем таких закупок составляет не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн рублей.

Александр Дейнека. Эстафета по кольцу. 1947

По данным мониторинга контрактной системы, проводимого Минэкономразвития России, в настоящее время организации физкультуры и спорта (детские спортивные школы, спортивные клубы и другие организации) испытывают сложности в связи с тем, что в ряде случаев закупки указанных организаций невозможно спланировать заранее, так как они зависят от достигнутых спортивных результатов, отмечают в правительстве. «Например, в случае выхода спортивной команды на очередной этап соревнований для обеспечения в них участия физкультурно-спортивные организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки спортивной одежды, спортивной формы определенного образца, инвентаря, услуг по проезду, размещению и питанию спортсменов и тренеров», — указывают авторы законопроекта.

По мнению правительства, законопроект обеспечит своевременность и оперативность процедуры закупок для подготовки к проведению соревнований, увеличит эффективность и результативность осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.