Москва, 3 октября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул условия возобновления соглашения с США об утилизации плутония. Соответствующий пункт прописан в законопроекте об отмене этого соглашения, который президент России внес сегодня, 3 октября, на рассмотрение Государственной думой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В президентском законопроекте прописано, что Россия может возобновить действие соглашения об утилизации плутония в том случае, если США отменят «закон Магнитского», антироссийские санкции, а также сократят свое военное присутствие в других странах НАТО.

Кроме того, США должны возместить ущерб, который нанесен российской экономике американскими санкциями.

Также среди условий возобновления соглашения значится то, что США должны предоставить четкий план необратимой утилизации плутония, попадающего под действие соглашения. В президентском законопроекте отмечается, что власти США в последнее время пытаются пересмотреть прописанную в протоколе от 13 апреля 2010 года стратегию утилизации плутония. Дело в том, что США хотят утилизировать оружейный плутоний путем его захоронения, а не облучения. Облученный оружейный плутоний становится топливом для атомных электростанций, и им уже нельзя начинить межконтинентальные баллистические ракеты, а захороненный оружейный плутоний довольно просто извлечь из хранилища и использовать в качестве оружия массового поражения.

Россия против такой утилизации, поскольку при захоронении ее нельзя назвать необратимой.

Напомним, ранее сегодня Кремль сообщил, что соглашение об утилизации плутония приостановлено. Такое решение российские власти объясняют коренным изменением обстоятельств, а также возникновение угроз стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России.