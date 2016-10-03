Брянск, 3 октября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Занятия в школе № 2 в городе Трубчевске Брянской области, где в конце сентября произошло массовое отравление школьников, возобновлены 3 октября. В течение недели в школе проводилась дезинфекция.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По данным местных СМИ, речь идет уже об 120 пострадавших. Они обращались в больницу с 22 по 28 сентября. При этом специалисты сообщают о том, что такого развития ситуации можно было бы избежать, если бы пищеблок был закрыт сразу, как только стало известно о ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники начали обращаться в больницу с недомоганиями 22 сентября. Всего госпитализированы были примерно 30 человек. У всех обратившихся были одни и те же симптомы: высокая температура и рвота.

28 сентября было возбуждено уголовное дело по факту отравления. Результаты экспертизы показали, что в школьных салатах был возбудитель дизентерии. Предположительно, занести возбудитель в еду мог один из сотрудников столовой. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также представление вынесено главе регионального департамента здравоохранения из-за того, что о факте не было сообщено в правоохранительные органы.