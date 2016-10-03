Пенза, 3 октября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. 14 сентября 2016 года Первомайский районный суд Пензы принял постановление о признании ООО «Водоканал» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Роспотребнадзором в Первомайский районный суд Пензы был передан материал дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению в жилых домах по улицам Новая и Зеленая села Засечное Пензенского района. Там питьевая вода не соответствует по санитарно-химическим показателям: отмечается превышение по жесткости, сульфатам, железу.