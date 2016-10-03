Рига, 3 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В Латвии введение обучения латышскому языку не улучшило владения им и, более того, ухудшило качество образования в целом. Такие данные Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ) передает портал Mixnews.lv.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

ЛКПЧ провел исследование на тему правового и фактического положения русскоязычного меньшинства в стране. Сравнительный анализ правовых норм и статистических данных показал, что сегодняшняя система образования серьезно отличается от той, что существовала в довоенной Латвии.

«Если в 1989 году удельный вес латышей с высшим образованием на 40% превышал удельный вес нелатышей, то в 2011 году он был всего на 9% выше. Удельный вес нелатышей среди студентов составляет 20% против 27% в соответствующей возрастной группе, неграждан — 3% против 7%», — говорится в исследовании.

Также, согласно результатам исследования, более быстрая, по сравнению с латышскими школами, ликвидация русских учебных заведений создает ситуацию, при которой в большинстве краев на русском языке недоступно даже начальное школьное образование. Давление на учителей русских школ и отсутствие системы их подготовки тоже привели к резкому сокращению их числа: в русских школах один учитель приходится на девять, а в латышских — на шесть учеников, отмечает «Латвийский комитет по правам человека».

Однако, несмотря на это, образование на русском языке по-прежнему остается привлекательным — 14% учащихся русских школ составляют представители других нацменьшинств, а 14% являются этническими латышами, подчеркивается в исследовании.

«Так как число учащихся в русских школах растет, планы правительства перевести школы нацменьшинств на обучение только на латышском языке не имеют никакого основания», — заключают авторы исследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на протяжении 6 лет в процентном соотношении увеличивается количество учеников русских школ. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования и науки Латвии. Так, за 6 лет процент учеников в школах с русским языком обучения увеличился почти на 2 пункта. В общем за эти годы количество детей, которые получают образование на русском языке, увеличилось с 54 206 до 55 841.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис отметил, что ему эта статистика кажется интересной, но ответить, почему так происходит, он не может. «Возможно, на это есть демографические причины. Может, русские семьи больше рожают. А может, это связано с тем, что люди концентрируются в больших городах, где есть возможность получать образование в русских школах», — сказал он.

Как отмечает газета, такая тенденция, возможно, связана с тем, что 10 лет назад большинство русскоязычных семей отдавали детей в латышские школы. По мнению представителя радикального Национального объединения (входит в состав правящей коалиции), члена Комиссии по образованию, культуре и науки Райвиса Дзинтарса, это может быть связано с российской пропагандой.

«Тут не одна причина. Но свою роль могли сыграть международные события, а также то, что российская пропаганда набирает обороты», — сказал Дзинтарс.

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