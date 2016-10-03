Донецк, 3 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

На праймериз в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) большинство голосов набрал действующий мэр города Манолис Пилавов. Об этом 3 октября на пресс-конференции заявил председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) ЛНР Сергей Козьяков, передает ИА REGNUM.

По его словам, Пилавов набрал 86,1% голосов. Вторым по результатам предварительного голосования стал Вячеслав Светлов — 5,3% голосов, на третьем Александр Ермоленко — 4,1%.

Ранее ВрИК ЛНР проинформировал, что явка избирателей в Луганске составила более 61 тыс. человек. В республике действовало 80 избирательных участков в 54 округах Луганска, Александровска и поселка Юбилейный.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября председатель ВрИК ДНР Андрей Коржевский заявил, что в городском праймериз приняли участие более 370 тысяч избирателей. По его словам, во всех 514 округах победили представители общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». При этом Коржевский отметил, что в Донецке на должность мэра города победу на праймериз одержал действующий градоначальник Игорь Мартынов, который набрал 83,2% голосов избирателей.