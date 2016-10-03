Тамбов, 3 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. 17 троллейбусов из 42 хотят снять в Тамбове с маршрутов и заменить автобусами на газомоторном топливе. Такое предложение было сделано в ходе депутатских слушаний по работе МУП «Тамбовгортранс». Решение обусловлено убыточностью предприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов. Бульвар Энтузиастов

Кроме того, как передает «Life Tambov», руководство муниципального предприятия предлагает законсервировать две тяговые подстанции — №1 и №5. Такие меры должны дать 15 млн рублей чистой экономии. Из негативных последствий — движение электротранспорта полностью прекратится на участке улицы Советской, а также на бульваре Энтузиастов.

При этом, по данным директора предприятия Александра Шелудякова, долги и убыточность появляются из-за того, что себестоимость перевозки одного пассажира в троллейбусе равно 26 рублей, в то время как стоимость проезда 15 рублей.

«Перевозим мы примерно 5 млн пассажиров в год. Вот откуда образуются эти долги в 60 млн», — цитирует издание директора МУПа.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на июнь 2016 года, долг муниципального предприятия «Тамбовгортранс» только перед администрацией Тамбова составляет 52 млн рублей. Тогда сообщалось о том, что предприятие хотят разделить на два: одно будут заниматься городскими автобусами, другое — электротранспортом. По данным СМИ, следствием таких реформ может стать сокращение количества маршрутов с 15 до одного.