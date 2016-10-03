В Тамбове ради экономии хотят вдвое сократить количество троллейбусов
Тамбов, 3 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. 17 троллейбусов из 42 хотят снять в Тамбове с маршрутов и заменить автобусами на газомоторном топливе. Такое предложение было сделано в ходе депутатских слушаний по работе МУП «Тамбовгортранс». Решение обусловлено убыточностью предприятия.
Кроме того, как передает «Life Tambov», руководство муниципального предприятия предлагает законсервировать две тяговые подстанции — №1 и №5. Такие меры должны дать 15 млн рублей чистой экономии. Из негативных последствий — движение электротранспорта полностью прекратится на участке улицы Советской, а также на бульваре Энтузиастов.
При этом, по данным директора предприятия Александра Шелудякова, долги и убыточность появляются из-за того, что себестоимость перевозки одного пассажира в троллейбусе равно 26 рублей, в то время как стоимость проезда 15 рублей.
«Перевозим мы примерно 5 млн пассажиров в год. Вот откуда образуются эти долги в 60 млн», — цитирует издание директора МУПа.
ИА REGNUM напоминает, что, по данным на июнь 2016 года, долг муниципального предприятия «Тамбовгортранс» только перед администрацией Тамбова составляет 52 млн рублей. Тогда сообщалось о том, что предприятие хотят разделить на два: одно будут заниматься городскими автобусами, другое — электротранспортом. По данным СМИ, следствием таких реформ может стать сокращение количества маршрутов с 15 до одного.