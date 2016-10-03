Рига, 3 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Среди безработных Латвии большую часть составляют мужчины, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA. Так, по данным ЦСУ, из всех латвийских жителей не имеют работы 55 400 мужчин и 42 800 женщин, трудоустроены 443 900 мужчин и 452 100 женщин.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Экономически неактивными в Латвии являются 190 800 мужчин и 287 600 женщин, из них 54 000 мужчин и 55 400 женщин учатся в вузе или школе, 13 800 мужчин и 48 00 женщин занимаются домашним хозяйством, вышли на пенсию или не работают 80 700 мужчин и 138 800 женщин.

По информации ЦСУ, из работающих мужчин 84,2% трудятся как наемные работники, 6,1% являются работодателями, 8,7% — самозанятыми лицами, а 1% делают неоплачиваемую работу. В свою очередь, из работающих женщин — 90,5% трудятся как наемные работники, 2,6% являются работодателями, 6,3% — самозанятыми, а 0,6% занимаются неоплачиваемым трудом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце августа 2016 года на учете в Государственном агентстве занятости состояло 75 664 безработных. Самая низкая безработица в конце августа была зарегистрирована в Рижском регионе — 5,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 17,5%. В Курземском регионе безработица составила 9,9%, в Видземском — 8,6%, в Земгальском — 7,4%.

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