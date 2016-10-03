Москва, 3 октября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Со времен раннего СССР водка является не только одним из способов пополнения государственной казны, но и способом повышения популярности государственных деятелей у народа. Начиная со времен легендарной «Рыковки», когда в 1924 году молодое советское государство решилось на отчаянный шаг и вновь разрешило продажу водки, государство вынуждено было решать дилемму: либо продолжать спаивать свой народ, либо пополнять бюджет.

Иван Владимиров. Погром винного магазина. 1918

Отметим лишь, что тогдашний руководитель государства Иосиф Сталин твердо понимал, зачем он это делает. Деньги от продажи крепкого алкоголя нужны были на укрепление обороноспособности страны. Так, в частности, 1 сентября 1930 года в письме Молотову он твердо заявил о том, что «вокруг Польши складывается военный альянс»: «Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны».

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Вспомним лишь некоторые эпизоды этого длящегося годами противостояния. Из недавнего прошлого вспоминается «Андроповка». Тогда только что избранный генсеком Юрий Андропов начал активную борьбу с тунеядцами и прогульщиками (людей буквально на улицах, в магазинах хватали за руки и дотошно допытывались, почему они не на работе). И по одной из версий, чтобы восстановить утерянную столь драконовскими мерами популярность, он снизил на 10% цену на «поллитру», увеличенную на прошлом витке антиалкогольной борьбы.

Хотя есть и более серьезные версии, в частности, утверждается, что повышение на водку 1981 года, связанное с возросшими тратами на войну в Афганистане и падением нефтяных цен, нисколько не отвратило народ от столь любимого напитка. Люди пить меньше не стали, но в ущерб другим расходам стали больше тратить на алкоголь, отчего картина год от года становилась все мрачнее.

Однако время дешевой «Андроповки» продлилось недолго. Со сменой очередного генсека в очередной раз поменялись и интересы государства в этой области. Вновь избранный Михаил Горбачев также не менее рьяно взялся теперь уже за борьбу с алкоголизацией страны. «Андроповку», стоившую до начала противоалкогольной кампании 4 рубля 70 копеек, с августа 1986 года сменила самая дешёвая водка уже за 9 рублей 10 копеек. Ущерб, нанесенный горбачевской реформой, оценивается в 16 млрд рублей: именно на столько в среднем сократился розничный товарооборот, что в абсолютных цифрах составило 10−12% бюджета страны. К этому стоить добавить разрушенную винодельческую отрасль страны, резкий рост суррогатов (многие помнят крылатое выражение «БФ на сверло намотать», когда с помощью дрели отделяются фракции технического спирта) и самогоноварения.

Сменившие тоталитарных советских правителей, новые демократические власти вообще отказались как-либо регулировать рынок алкоголя. И началась уже не по «наслышке» известная алкогольная вакханалия 1990-х годов. В частности, именно тогда государство в качестве одной из мер поддержки общественных организаций предоставило право на беспошлинный ввоз таких суррогатов, как спирт «Рояль», пиво «Амстердам» (в простонародии этот напиток обычно называли ершом, поскольку пиво смешивалось с водкой или спиртом), многим, начиная с афганцев «Российский фонд инвалидов войны в Афганистане» и спортсменов «Национального фонда спорта» ‑ и заканчивая РПЦ.

Очередное развитие борьба с «зеленым змием» получила в 2009 году, когда распоряжением правительства была утверждена «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на территории РФ до 2020 года». Добавим, что данная концепция разрабатывалась при непосредственном участии Владимира Путина.

Антиалкогольная кампания была рассчитана на два этапа. На первом этапе, который закончился в 2012 году, было запланировано создание единого органа, регулирующего алкогольный рынок. Так, в 2009 году появилась Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Далее антиалкогольная кампания предусматривала создание на уровне регионов социально-ориентированных программ, направленных на снижение уровня потребления алкогольной продукции. И наконец, первый этап кампании Путина закладывал принцип приоритета жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка.

На втором этапе, запланированном на 2013−2020 годы, главным индикатором становится сокращение доли нелегального рынка. Для чего была создана заработавшая в полную силу 1 июля 2016 года система контроля над оборотом алкогольной продукции ЕГАИС. Однако алкогольный рынок регулируется не только учетом за оборотом алкоголя, но и акцизами на него. Вокруг тарифов на акцизы на крепкую алкогольную продукцию в настоящий момент и развернулась активная дискуссия. Государство в лице отдельных своих министерств и ведомств пытается найти баланс между выводом производителей водки из «тени», сохранением и увеличением налоговых поступлений, от которых в кризис отказаться невозможно, и сохранением здоровья своих граждан.

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Суть дискуссии прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM директор Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Он напомнил слова главы Минфина Антона Силуанова, заявившего о том, что собираемость акцизных сборов выросла на 30%.

«Да, на 20%, это произошло за счет легализации рынка. В прошлом году в легальной рознице был продан миллиард литров алкоголя, 25% нелегальной водки продавалось наравне с легальной. Поэтому вот эту водку система ЕГАИС выкинула из легального рынка», — отметил эксперт.

Однако Дробиз обратил внимание на то, что собираемость акцизов не может расти постоянно: в 2017 году будет еще рост, но связан он с тем, что в текущем 2016 году легализуется не вся часть нелегальной продукции. Рост собираемости акцизов ограничен объемами производства — больше, чем могут выпить легального алкоголя, они все равно не выпьют, уверен аналитик рынка. А с 2018 года начнется падение рынка, связанное с демографическими причинами, поскольку на рынок крепкого алкоголя выйдут люди, рожденные в период демографической ямы 1990-х — начала 2000 годов.

Дробиз также отметил, что в вопросе снижения либо увеличения цены акцизов, все будет так, как сказал Минфин: «Поскольку снижение цены вообще не влияет на потребление крепких напитков. И нет мирового опыта, который свидетельствовал бы об обратном».

«Дороже продукция — люди меньше пьют дорогой, легальной. Больше — нелегальной, суррогатной, кустарной. Наоборот, становится доступнее легальная продукция — население пьет легальную», — подчеркнул аналитик.

В заключение эксперт обратил внимание на то, что по сравнению с ЕС или США, где на пособие по безработице можно купить 200 бутылок, в России на нормальную зарплату только 60−70, хотя пьем мы одинаково, по 13 литров на душу населения. Так почему же в этих странах держат такой низкий налог на алкоголь? Потому что понимают, что борьба с последствиями потребления суррогатов, обойдется казне гораздо дороже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин ставит задачу увеличить доходы федерального бюджета за счет налогов, рассчитывая улучшить их администрирования. А в качестве примера он привел возросшую на 30% в 2016 году собираемость алкогольных акцизов.