Москва, 3 октября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий персональную ответственность за нарушения в сфере мобилизации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Уточняется категория должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, муниципальных образований, местных администраций и организаций, ответственных за исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации, с возложением персональной ответственности. Определяется, что призывные комиссии по мобилизации граждан создаются решением глав регионов, при этом председателями комиссий являются главы субъектов РФ или главы муниципальных образований.

Также предусматривается внесение изменений в статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в части определения главы муниципального образования председателем призывной комиссии по мобилизации граждан муниципального образования.