Москва, 3 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Закон о приостановке соглашения между Россией и США по плутонию может вступить в силу уже в октябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Учитывая, что законопроект уже внесен президентом, полагаю, что уже в этом месяце он вступит в силу», — сказал сенатор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Приостановка соглашения по плутонию стала результатом анализа его выполнения, а точнее — невыполнения американской стороной, отметил парламентарий.

«Наш президент не принимал решения до последнего, надеясь, что США изменят свою позицию, но этого, к сожалению, не произошло. Причем не раз американской стороне указывалось, мягко говоря, на непоследовательность ее действий», — подчеркнул Клинцевич.

Читайте также: Законопроект о приостановке соглашения с США о плутонии внесен в Госдуму

Законопроект о приостановлении Россией действия Соглашения между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению, президент РФ внес в Госдуму 3 октября. Путин принял решение «заморозил» действие соглашения с США об утилизации плутония, так как Москва больше не считает нужным выполнять положения документа в одиночку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Госдума в приоритетном порядке обсудит приостановку соглашения с США об утилизации плутония, заверил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).