Москва, 3 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве Возбудило уголовное дело по факту ослепления девятерых пациентов в одной из московских клиник во время медицинской процедуры. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба СК РФ.

mobilmusic.ru Инъекция

Напомним, 30 сентября, стало известно, что девять пациентов «НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» потеряли зрение после инъекции препарата «Авастин». Про препарат «Авастин» известно, что это российский аналог одного из дорогостоящих импортных лекарств. Инъекции «Авастина» делают только в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство пострадавших от инъекции препарата — жители регионов.

После инцидента пострадавшим были сделаны операции. Медики заявили, что зрение к пострадавшим возвращается.

Тем не менее СК РФ возбудил уголовное дело для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия в помещении Малой операционной клиники глазных болезней, расположенной по улице Суворова в городе Москве, 11 пациентам оказана медицинская услуга, не отвечающая требованиям безопасности здоровья потребителя.

Было установлено, что пострадавшим было проведено незарегистрированное согласно инструкции по применению интравитреальное (в глазное яблоко) введение препарата «Авастин», в результате которого наступила частичная потеря зрения.

Следствие продолжается.