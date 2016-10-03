Севастополь, 3 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Уровень зарегистрированной безработицы в Севастополе, по данным на начало октября, составляет 0,2%, что ниже показателей Крыма и Южного федерального округа. Об этом 3 октября сообщил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов в ходе совещания городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Уровень безработицы в Крыму составляет 0,5%, в ЮФО — 0,8%, а в среднем по России — 1,2%. Низкий показатель Севастополя свидетельствует об эффективной работе местного Центра занятости, — отметил Ахтемов. — Среднемесячная зарплата в Севастополе составляет 26 тыс. 227 рублей, а по России — 35 тыс. 737 рублей. Величина прожиточного минимума в регионе приближается к общероссийскому, а значит, перед нами стоит задача по увеличению заработных плат и доходов населения».

В свое докладе Ахтемов также сообщил о погашении задолженностей по выплате заработной платы сотрудникам двух севастопольских предприятий. «По состоянию на 1 сентября задолженность по заработной плате составляла почти 19,8 миллиона рублей. За месяц правительство Севастополя провело работу по погашению задолженности ГУП «Городской АЗК» на сумму около четырех миллионов и ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» на 5,3 млн рублей», — добавил чиновник.